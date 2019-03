Sanremo, di nuovo in manette (teneva la coca negli slip) uomo già arrestato per detenzione illegale di una pistola

Sanremo. Sembra non aver fine al vicenda del 46enne sanremese C.L., che la Squadra mobile aveva già arrestato nello scorso mese di gennaio per “detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché era stato trovato in possesso di una pistola con 8 proiettili nel caricatore occultata in un’intercapedine ricavata in un controsoffitto di cartongesso della sua abitazione e alcune dosi di droga (marijuana e cocaina).

Per tali fatti l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari, senza alcun permesso di uscire dalla propria abitazione, misura tuttora in corso.

Ma, evidentemente, la lezione non gli è servita: ieri sera, infatti, i poliziotti della Squadra mobile, nell’effettuare un servizio di contrasto al crimine diffuso ed ai reati predatori, hanno notato l’auto di C.L. transitare in zona San Martino ed hanno deciso, quindi, di seguirla.

Dopo aver parcheggiato, l’uomo è sceso dall’auto ed è entrato in un bar. Gli agenti lo hanno atteso all’uscita (per evitare il clamore che avrebbe potuto suscitare l’intervento di polizia all’interno dell’esercizio pubblico) e dopo circa mezz’ora l’uomo è stato fermato e tratto in arresto per il reato di evasione.

È stato quindi perquisito e si è potuto accertare che, oltre a soldi in contanti, un bilancino di precisione, involucri per il confezionamento dello stupefacente ed un coltellino, aveva occultato nelle proprie parti intime oltre 5 grammi di cocaina.

In ragione di ciò, l’arresto è stato eseguito anche per il reato di detenzione a fini di spaccio. C.L. è stato anche denunciato per il porto del coltello.

Nella mattinata odierna, la convalida dell’arresto. Il processo per direttissima è stato rinviato per la richiesta di un termine a difesa e l’upmo nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.