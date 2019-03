Sanremo. Un violento incendio si è sviluppato, verso le 10.30, in una campagna di strada La Colla nella frazione di Coldirodi. Le fiamme si sono sviluppate, forse per un cortocircuito in una baracca. Vicino ci sono serre ed abitazioni.

Intervengono i vigili del fuocco dal locale distaccamento. I residenti hanno iniziato a tentare di spegnere il rogo con mezzi di fortuna, come manichette e secchi d’acqua. Un’imponente colonna di fumo si è levata dal luogo dell’incendio.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Presente in loco anche una volante della polizia.