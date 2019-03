Sanremo, debutta il mercato in centro. Gli ambulanti: “Non vediamo l’ora di tornare in piazza Eroi”

Sanremo. Una cosa sola accomuna tutti gli ambulanti del mercato del martedì e del sabato “girovaghi” da quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione al marcato annonario e l’amministrazione comunale ha dovuto trasferirne una ventina tra il lungomare e piazza Borea: la voglia di tornare nella sede usuale di piazza Eroi.

Ha debuttato questa mattina nella centralissima piazza a pochi passi dal teatro Ariston il mercato settimanale “distaccato”. Nella giornata della Classicissima di primavera, l’impatto sembra essere stato buono. A dirlo sono gli stessi commercianti.

“Gente ne passa e sicuramente siamo più visibili che sul lungomare – spiega Gianni Arangio, un titolare che ha il banco al centro dell’ex parcheggio. Per tutti noi sarebbe importante tornare presto nella location principale, ma dobbiamo dire che il Comune ha fatto quello che poteva per venirci incontro”.

Gli fanno eco altri 4 colleghi, tra i quali Andrea e Daniela: “Preferiremmo rimanere qui, invece che esser sballottolati da una parte e dall’altra. Più che altro perché manca la comunicazione alla clientela e per noi è difficile spiegare alle persone che ogni tanto cambiamo posizione”.

C’è anche chi invece si vede penalizzato, perché il suo banco è finito a ridosso del palazzo Borea, meno visibile di quelli a due passi del passaggio pedonale: “Sul lungomare siamo tutti in fila e la distribuzione è più equa. Qua dietro non arriva la maggior parte dei clienti. L’amministrazione dovrebbe lasciarci rimanere aperti oltre le 15, per ristorarci del disagio. Proprio oggi sarebbe stato utile, visto che nel pomeriggio la città sarà invasa di appassionati della Milano-Sanremo”.