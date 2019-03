Sanremo. «Fratelli d’Italia Sanremo incrementa i propri sostenitori con nuove adesioni: entrano a far parte del partito di Giorgia Meloni Daniela Di Davide e Fabio Mesiano». Interviene così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi riguardo l’aumentare degli iscritti, motivo di orgoglio per l’impegno profuso da tutti gli esponenti territoriali.

«Il nostro partito sta raccogliendo sempre più consensi grazie non solo all’attività svolta in questi anni dai Consiglieri comunali, ma anche al lavoro portato avanti da Gianni Berrino nonché da tutti gli esponenti regionali e locali del partito. Molti si sono avvicinati al partito di Fratelli d’Italia riconoscendosi principalmente nel progetto politico ed oggi vogliono concretizzare questa condivisione di idee e di valori non solo partecipando attivamente alla vita politica, ma anche supportando il partito entrando a far parte della lista quali candidati al Consiglio comunale; Daniela Di Davide è una donna dinamica, dipendente del “Teatro Ariston Sanremo”, interessata agli eventi di richiamo della città, vuole contribuire attivamente ad un progetto che rilanci Sanremo al posto che merita.

Fabio Mesiano, sposato con due figli è un commerciante di articoli sportivi, amante dello sport e volontario dei vigili del fuoco, ha deciso di proporsi all’elettorato per impegnarsi a livello sportivo e sociale. Anche a loro va tutto il sostegno del Partito certi che – sia Daniela Di Davide che Fabio Mesiano siano un’importante risorsa in grado di portare, ciascuno per quanto concerne l’ambito più consono, un valido ed utile contributo che aiuterà il nostro partito a crescere e svilupparsi sempre di più sul territorio» – dice il segretario FdI Sanremo Michele Gandolfi.