Sanremo, contrasto allo spaccio: nella rete cadono due uomini, uno di loro era ai domiciliari

Sanremo. Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Sanremo in divisa e in abiti civili hanno eseguito un servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro matuziano monitorando le aree maggiormente sensibili, dal centro storico alle zone periferiche, dalle scuole ai giardini pubblici.

Nella rete gli è caduto un marocchino di 47 anni, già noto per i suoi precedenti e sottoposto alla detenzione domiciliare ancora per 3 mesi.

L’uomo, incurante delle prescrizioni, si aggirava insieme ad altri connazionali all’interno dei giardini Medaglie d’Oro Sanremesi. Perquisito è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Condotto presso il Comando Carabinieri di Villa Giulia è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione.

Nello svolgimento dello stesso servizio, una pattuglia della Radiomobile ha denunciato un pregiudicato 35enne di origine albanese per aver violato gli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale cui è sottoposto.

I carabinieri lo hanno notato all’interno di un bar ben oltre l’orario d’uscita consentitogli dal giudice, motivo per il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria.