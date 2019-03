Sanremo. C’era la polizia scientifica stamani al civico 620 di via degli Inglesi, dove ieri Davide Beccalli, 84 anni, ha colpito l’anziana moglie con una mazzetta da muratore. Al culmine di una lite con la donna, scaturita per motivi ancora non chiari, l’uomo l’ha colpita diverse volte, al volto e sul capo, lasciandola in una maschera di sangue.

La dinamica di quanto accaduto ieri sera non è ancora del tutto chiara. Gli inquirenti dovranno capire se l’aggressione fisica è avvenuta nell’appartamento o se la donna ha tentato la fuga ed è stata raggiunta in strada dal marito. E’ qui che li hanno trovati i poliziotti, intervenuti con diverse pattuglie per fermare la furia dell’anziano e soccorrere la moglie, che ancora oggi è ricoverata in ospedale a Sanremo, tenuta sotto stretta osservazione dai medici.

Dopo una serata trascorsa nel commissariato di Sanremo, Beccalli è stato accompagnato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Di fronte agli agenti non ha avuto reticenze: ha ammesso la violenza nei confronti della moglie che, forse, voleva addirittura uccidere.