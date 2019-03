Sanremo. Oggi domenica 17 marzo, l’Unità d’Italia “compie” 158 anni, e in tutta Italia si celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. A Sanremo la cerimonia avrà luogo martedì 19 marzo, nella sala del consiglio comunale con un service dei Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matutia.

I due club Lions sanremesi, il Lions Club Sanremo Host e Lions Club Sanremo Matutia, da sempre attenti alla valorizzazione e al rispetto del loro nome “LIONS” che è l’acronimo inglese di Liberty Intelligence Our Nations Safety (Libertà Intelligenza e Sicurezza al Servizio della Nostra Nazione), in collaborazione con il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il presidente del consiglio Alessandro il Grande, martedì 19 marzo, alle 11, per dare la possibilità alle scuole di partecipare, e richiamare alla memoria la festa dell’Unità d’Italia, della nostra Costituzione. dell’Inno d’Italia e della Bandiera, sarà consegnata ai ragazzi delle scuole che hanno aderito all’iniziativa le scuole primarie “Montessori”, la scuola di Verezzo, la Scuola “ Dani Scaini”, la scuola “Alessandro Volta”, la “Mater Misericordie” e la scuola “ Ist.Dante Alighieri – Fondazione Almerini”. Saranno presenti circa 150 bambini, e a tutti sarà consegnata dai Presidenti Vincenzo Benza (L.C. Sanremo Host) e Danilo Papa ( L.C. Sanremo Matutia) e dai soci dei due Lions Club, oltre 150 bandiere Tricolori e 150 Costituzioni.

Alla Cerimonia di consegna della Bandiera Nazionale e della Costituzione, saranno presenti il sindaco Alberto Biancheri, il presidente del consiglio Alessandro il Grande, gli assessori e i consiglieri del Comune di Sanremo. Alla cerimonia sono invitate tutte le associazioni d’Arma e le associazioni di volontariato.

Saranno presentati dai ragazzi, alcuni lavori e canti in onore alla nostra Nazione. Il socio Lions Cav. Uff. Roberto Pecchinino, presenterà un breve video sulla storia della nascita della nostra Costituzione e sulle elezioni dei Presidenti della Repubblica (un documentario realizzato in occasione del 60° anniversario della Repubblica Italiana). Il documentario è stato inserito dall’ex Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano, nella biblioteca storica del Quirinale, come Patrimonio Storico Culturale della Nazione).