Sanremo. Un centauro di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato nel tunnel dell’Aurelia bis, in direzione Sanremo, poco prima dell’uscita per San Martino.

Il giovane viaggiava in sella a una Ducati quando, forse per essere scivolato su una pozza d’acqua, ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato sull’asfalto, per un centinaio di metri, fino a schiantarsi contro il tunnel. Sembra che il 28enne viaggiasse a una velocità sostenuta.

Nella caduta, l’uomo ha perso molto sangue, ma sarebbe rimasto sempre cosciente. A soccorrerlo il personale sanitario del 118 insieme a un equipaggio della Croce Verde di Arma. Vista la gravità dell’incidente, la centrale operativa ha allertato inoltre l’elisoccorso Drago dei Vigili del Fuoco, pronto a decollare da Genova.