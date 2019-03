Sanremo, cambio viabilità al Borgo: Confcommercio incontra i commercianti del quartiere

Sanremo. A un mese circa dall’entrata in vigore della nuova viabilità nel quartiere di Borgo Tinasso, Confcommercio ha organizzato un incontro con gli operatori commerciali della zona per fare il punto della situazione.

L’appuntamento è in programma martedì 26 marzo alle 14.30 presso il laboratorio della Farmacia Colombo.

Si discuterà, in particolare, della nuova isola spartitraffico istituita dopo il rifacimento del manto stradale nell’incrocio tra via Galilei e strada Borgo Tinasso non ha migliorato – a detta di chi in questa zona vive e lavora – la fluidità del traffico veicolare e per gli esercizi commerciali ha comportato anche una diminuzione degli incassi.

Il presidente zonale di Confcommercio, Andrea Di Baldassare, si è recato nei giorni scorsi nella zona per ascoltare le numerose lamentele degli operatori commerciali.

“La questione è molto sentita – spiegano da Confcommercio – soprattutto perché sono venuti a mancare i parcheggi per coloro che si devono recare negli esercizi commerciali: proprio all’incrocio ad esempio c’è una frequentata farmacia”.

Durante il sopralluogo il presidente Di Baldassarre ha contattato l’assessore alla viabilità Giorgio Trucco, il quale, in un successivo incontro, si è impegnato a realizzare una decina di parcheggi a rotazione (15 minuti) che sono poi stati in parte disegnati. Un positivo interessamento da parte dell’assessore che però non risolve la situazione: per i pochi parcheggi esistenti e per la mancanza di controlli da parte della polizia municipale.