Sanremo, boom di visitatori per la mostra “I Grandi Inventori dei Fiori”

Sanremo. Migliaia di persone, italiani e stranieri, stanno ammirando con commenti entusiastici la mostra “I Grandi Inventori dei Fiori” allestita da Sanremo On e Confagricoltura nel Forte di Santa Tecla.

Un successo clamoroso, di pubblico, stile e immagine, per una mostra che racconta in maniera scenografica cento anni di storia e di invenzioni del fiore di Sanremo. “Siamo orgogliosi di aver dato vita con Sanremo On a questo evento - ha dichiarato Sandra Santamaria di Confagricoltura – celebriamo le nostre eccellenze che hanno raccolto il testimone dei grandi padri di inizio 900”.

“La gente è stordita, estasiata e stupita quando si immerge nella nostra pioggia di fiori delle 500 ampolle sospese – commenta Roberto Berio, presidente di Sanremo On - Questa mostra ha dimostrato che si possono fare cose straordinarie di alto livello, quel livello che meritano i nostri fiori e la nostra città. Ed è per questo che è nata la nostra rete di imprese”.