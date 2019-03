Sanremo. Prosegue la messa a punto, da parte dei tecnici, della squadra Under 15 sorta dal connubio tra il Sanremo Baseball e il Riviera Aquile Finale B.S. di Finale Ligure.

Ieri i ragazzi si sono confrontati per 7 innings con i pari età della Cairese sul campo di Cairo Montenotte. Sul monte di lancio ha iniziato come partente il giovane finalese Pescarolo Manuel che ha fornito una buona prestazione per tutti e tre gli innings a sua disposizione; è stato poi rilevato dal nostro Catalano Donato ed ha poi concluso Gioele Tarassi.

Al di là del risultato – non rilevante in quanto si trattava appunto di una partita di allenamento – i tecnici avrebbero poi proseguito la giornata con I try out per la definizione della squadra rappresentativa Ligure, ma il freddo pungente (10 gradi in meno rispetto alla temperatura di Sanremo) li ha fatti desistere.

Sul campo di Sanremo invece si sono incontrate la nostra prima squadra e la squadra dei Brothers di Alessandria per la disputa di due amichevoli. Due partite (peraltro vinte entrambe) sostanzialmente belle da vedere e, sulle tribune, sempre qualche spettatore in più. Anche in questo caso i coaches della squadra hanno provato varie soluzioni di messa a punto per verificare lo stato di allenamento e di preparazione degli atleti; di fatto, dopo un po’ di allenamenti eseguiti insieme, sta diventando sempre più efficiente l’intesa tra i nostri giocatori e quelli fornitici in “prestito” dal Finale Ligure.