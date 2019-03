Sanremo, passa il Baratto Amministrativo: chi ha debiti con l’erario può saldarli con lavori socialmente utili

Sanremo. Passa in consiglio comunale l’ordine del giorno della consigliera Paola Arrigoni (M5S) per l’introduzione nella Città dei Fiori del “Baratto Amministrativo”, uno strumento che permette al Comune di introdurre riduzioni o esenzioni per specifici tributi, per un periodo di tempo limitato e definito, in cambio di progetti di pubblica utilità.

La proposta, sostenuta da una legge nazionale in materia, vuole andare in favore di persone che si vengano a trovare in situazione di difficoltà economica, le quali vogliano ugualmente ottemperare ai propri doveri nei confronti dello Stato. La pratica è passata all’unanimità.

“Il Comune ne otterrebbe un doppio vantaggio – ha commentato Arrigoni. I contribuenti in difficoltà potrebbero assolvere ai propri oneri prestando la propria forza lavoro. Il Comune è vero, non incasserà delle tasse, ma comunque non le avrebbe introitate perché se un cittadino i soldi non li ha, gli si possono mandare tutte le cartelle esattoriali che si vuole ma non potrà pagare”.

Prima di diventare operativo, però, Palazzo Bellevue dovrà procedere all’iscrizione dell’ente presso l’albo regionale del Baratto Amministrativo e predisporre le procedure per l’accesso al servizio.