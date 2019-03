Sanremo Attiva appoggia la candidatura Biancheri, la soddisfazione del Pd

Sanremo. “Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per la scelta di Sanremo Attiva di appoggiare il sindaco Alberto Biancheri entrando a far parte della coalizione che lo sosterrà alle prossime elezioni.

Siamo sicuri che sarà l’occasione per lavorare insieme su temi che anche noi dem, come loro, riteniamo importanti per il futuro della nostra città come ecologia, sicurezza, sviluppo sostenibile, città ‘green’ e raccolta differenziata, aggiungendo a questi temi da sempre cari alla sinistra quali scuola e lavoro.

Al gruppo dei 100 che paventa il rischio che si aggiri per Sanremo lo spettro della sinistra da salotto interessata solo alle poltrone ci limitiamo a dire che noi democratici continueremo a lavorare per la città e preferiamo che a parlare per noi siano i risultati che si stanno vedendo nel sociale, negli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sicurezza nelle strade e nelle scuole, nella gestione di Amaie energia e della Sinfonica, nell aver portato l’acqua a Sanromolo, nell’ avvio dei lavori del mercato annonario e dell’auditorium Franco Alfano.

Queste sono solo alcune cose fatte in questi anni con il determinante contributo dei nostri assessori e consiglieri comunali. Un impegno costante e quotidiano che continuerà anche per i prossimi 5 anni per il bene di Sanremo quando i cittadini rinnoveranno la loro fiducia in noi e in Alberto Biancheri sindaco”.