Sanremo, “Anche io uno dei 100″: i candidati Stefania Mostardini, Davide Lanteri e Laura Nante si presentano

Sanremo. Si chiama “Anche io uno dei 100″, ed il primo di una lunga serie di video della lista “100 per 100 Sanremo – Tommasini Sindaco” in cui i candidati si presentano e spiegano il motivo della loro discesa in campo.

In questo primo video compaiono Stefania Mostardini, Davide Lanteri e Laura Nante, elettori pentiti e delusi dal sindaco uscente per come ha amministrato la città, ma pieni di voglia di riscatto nel sostenere e metterci la faccia per Sergio Tommasini, un candidato sindaco capace, preparato e dalla grande visione internazionale, quello di cui Sanremo ha bisogno.