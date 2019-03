Sanremo. Questa mattina, in attesa di una soluzione definitiva, alcuni banchi del mercato ambulante si sono posizionati provvisoriamente sul lungomare, nell’area vicino alla ciclabile retrostante la vecchia stazione.

Decisione accettata dagli ambulanti dopo giorni di protesta per le ripercussioni subite in seguito all’avvio dei lavori di riqualificazione presso l’Annonario. La soluzione provvisoria, stabilita in accordo con i sindacati e il Comune, ha però già creato nuovi disagi, che hanno fatto riaccendere la protesta degli ambulanti del mercato della città dei fiori non soddisfatti.

“Ci sentiamo presi in giro, non hanno preso in considerazione tutte le conseguenze - dicono gli ambulanti - Siamo venuti stamattina presto e non sapevamo dove posizionarci, visto che c’erano macchine in sosta nei parcheggi, abbiamo dovuto arrangiarci e posizionare i banchi dove abbiamo trovato spazio, cercando di non creare disagi alla pista ciclabile”.

“Siamo preoccupati perché la gente non sa che siamo qui, inoltre la strada non è stata chiusa e perciò le macchine hanno diritto a passare, visto che è un senso unico. Nessuno ha pensato alla nostra sicurezza e a quella dei pedoni che visiteranno il mercato – concludono i titolari delle bancarelle – Speriamo che dalla riunione di lunedì venga deciso di spostarci in piazza Borea D’Olmo o altrove”.