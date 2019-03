Sanremo, alla libreria La Fenice la mostra di Romano Taddei “Solo mimosa”

Sanremo. Alla libreria La Fenice Galleria martedì 5 marzo si inaugura la mostra “Solo mimosa”, esposizione di monotipi creati da Romano Taddei. Si terrà fino a sabato 30 marzo 2019 nella sede della Libreria in Piazza V. Muccioli 5 a Sanremo.

Romano Taddei si è occupato per lungo tempo di arte sacra, disegnando e realizzando opere che attualmente si trovano in varie chiese della Riviera Ligure, della Costa Azzurra e del Vaticano; maestro orafo ed esperto in cesello ed incisione, ha operato da sempre nel campo dell’arte.

Successivamente si è formato in pittura, scultura e grafica sotto la guida del maestro Giuseppe Balbo, dell’Accademia di Bordighera. La sua inesauribile ricerca artistica lo ha portato a sperimentare varie tecniche e materiali: pittura su tela, scultura su legno e ardesia, grafica e incisione.

Per questa mostra ha creato una serie di monotipi, cioè stampe originali di composizioni uniche, frutto della sua eclettica sapienza artigiana, che espone alla Libreria La Fenice Galleria in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’inaugurazione avrà luogo martedì 5 marzo alle 17 nella sede della libreria e la cittadinanza è cordialmente invitata.