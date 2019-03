Sanremo, alla Cgil nuovo appuntamento per “4 chiacchiere con…”

Sanremo. Nuovo appuntamento per “4 chiacchiere con…”, questo pomeriggio a partire dalle 17,30, presso la centralissima sede CGIL di Sanremo in via Pallavicino 13.

Protagonista dell’incontro odierno sarà la “Belle Époque” matuziana riletta, sotto una lente ineditamente critica, dal padrone di casa Alfredo Schiavi e da Gerson Maceri, autore de “Il Pensiero di Sanremo. Cronache scelte 1888-1899″.