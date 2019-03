Sanremo, Alessandro Piana ospite del candidato sindaco Sergio Tommasini

Sanremo. A partire dalle 18 di domenica 3 marzo, il point di piazza Colombo farà da cornice all’incontro tra Alessandro Piana, presidente del Consiglio Regionale e Commissario Provinciale della Lega di Imperia, e il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Questa serie di appuntamenti di Tommasini con alcune importanti personalità politiche (sia locali che nazionali) si inserisce nel format “Una domenica per Sanremo”, il quale ha avuto inizio già nei mesi scorsi. La visita del presidente Piana, a maggior ragione anche in veste di Commissario Provinciale del Carroccio Imperiese, intende mostrare ancora una volta la vicinanza della Regione al territorio ligure e, nello specifico, alle problematiche del Comune matuziano del Ponente. In quel contesto, inoltre, Piana avrà l’occasione di affrontare quelli che sono i temi cardine delle politiche portate avanti dalla Lega anche a livello nazionale.