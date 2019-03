Sanremo. Conto alla rovescia per sabato 9 marzo quando, nelle piazze e vie cittadine, si svolgerà la sfilata di bande musicali e gruppi folkloristici, tradizionale ed apprezzato evento collaterale del Corso Fiorito di domenica 10 marzo.

Il riordino delle bande è previsto alle 16 in piazza Borea d’Olmo, con partenza alle 16.30. Il percorso si snoda tra piazza Borea d’Olmo, via Matteotti, via Corradi e via Palazzo. Le bande rientrano poi in piazza Borea d’Olmo.

Previste soste musicali di 5 minuti in via Escoffier (statua di Mike Bongiorno) e in via Matteotti (Cinema Centrale e incrocio via Corradi). Alle 18, la Fanfara della Marina Militare si esibirà sulla scalinata dell’entrata principale del Casinò.

Ecco il programma con l’ordine di uscita: Amaseno Marching Band, Majorettes Noise et Fanfare, Canta e Sciuscia, Banda città di Mentana, Corpo Bandistico Città Sanremo, Lady Spartanes.

Riordino Piazza Borea d’Olmo alle 16, partenza da Piazza Borea D’Olmo alle 16.30: 16.30 – Amaseno Marching Band, 16.35 – Majorettes Noise et Fanfare, 16.40 – Canta e Sciuscia, 16.45 – Banda città di Mentana, 16.50 – Corpo Bandistico Città Sanremo, 16.55 – New Lady Spartanes, 18 – Fanfara Marina Militare – Scalinata entrata principale Casinò

Descrizione delle bande e dei gruppi folkloristici:

Amaseno Marching Band: marching band in stile americano.

Mojorettes Noise e Fanfare: formazione proveniente dalla Slovacchia composta da 45 elementi. Gruppo molto dinamico e divertente, più volte vice campione europeo.

Canta e Sciuscia: gruppo storico folkoristico della Città di Sanremo composto da 40 elementi tra musicanti e majorettes.

Associazione Bandistica Città di Mentana: gruppo musicale composto formato da circa 50 elementi tra musicanti e majorettes, proveniente dalla città di Mentana, in provincia di Roma.

Corpo Bandistico Città di Sanremo: espressione della tradizione bandistica di Sanremo.

New Lady Spartanes: gruppo musicale composto da musicanti e majorettes proveniente dal Comune di Acquasparta, in provincia di Terni.