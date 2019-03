Sanremo, al Palafiori un incontro pubblico su minacce e prospettive per l’ambiente marino

Sanremo. Sabato 30 marzo alle 10 presso la sala Ranuncolo del Palafiori, si terrà un’importante conferenza organizzata dal Comune, dai Consoli del Mare, dal Club per l’UNESCO di Sanremo, dalla Capitaneria di Porto e da Amaie Energia e Servizi s.r.l., in collaborazione con diverse ed importanti associazioni che operano a livello locale e internazionale come OLI (Ocean Literacy Italia) e Informare. Locandina-30marzoREV

«Sarà proprio il presidente dell’associazione OLI, il giornalista Franco Borgogno – racconta l’assessore all’ambiente Eugenio Nocita – il protagonista della conferenza “Il mare invisibile-2° edizione”, dedicata al problema delle plastiche in mare».

«Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa trecentomila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. Numeri in continua, esponenziale crescita: si stima che nel 2050 il peso delle plastiche in mare supererà quello dei pesci - ecco quanto ci dice il giornalista Franco Borgogno. Viste le dimensioni del problema, è assolutamente importante e urgente parlare con cittadini, turisti, giovani e adulti. Solo insieme si può fare la differenza».

«Solo mostrando le bellezze del mare che ci circonda – prosegue la biologa marina Monica Previati – solo mostrando ai partecipanti il patrimonio naturalistico che ogni giorno perdiamo a causa della plastica, solo facendo innamorare le persone della bellezza e della natura che ci appartiene, solo così possiamo iniziare un percorso di cambiamento. Se è vero che siamo disposti a proteggere ciò che meglio conosciamo, allora dobbiamo iniziare a far conoscere il mare!».

«Vista l’importanza dell’incontro e la sinergia che si è creata ormai quasi da un anno con gli enti organizzatori – conclude il Tenente di Vascello Giorgio Coppola - non poteva mancare la Capitaneria di Porto che, da sempre, si occupa di salvaguardare e proteggere il mare, anche attraverso attività di divulgazione, informazione e formazione come queste».

«Speriamo quindi che la conferenza sia ricca sia di partecipanti che di partecipazione – concludono i due organizzatori Gianni Manuguerra, referente dei Consoli del Mare di Sanremo e Ciro Esse, presidente del Club per l’Unesco di Sanremo. «Il mare ha bisogno di noi e noi del mare; questo è un importante principio che tutti noi dovremmo tenere a mente perché dal mare dipende la nostra vita, il nostro futuro ed il futuro dell’intero pianeta. Non a caso - concludono gli organizzatori - dopo l’intervento del giornalista Borgogno, è previsa la presentazione delle attività di sensibilizzazione che si svolgeranno nel comune di Sanremo e un possibile dibattito su nuove proposte e nuovi progetti da sviluppare».

Alla conferenza sarà possibile acquistare il libro di Franco Borgogno “Un mare di Plastica” e avere i riferimenti per scaricare gratuitamente la Guida ai sette principi della Ocean Literacy Italia (Conoscere il mare) e la guida “Sea Inside”.