Sanremo, al Club Tenco tutto pronto per lo showcase di Jimmy Ingrassia

Sanremo. Nuovo appuntamento, domani, 23 marzo, con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per sabato 23 marzo, lo showcase di Jimmy Ingrassia, con Alessandro De Vita alla chitarra e Andrea Minissale al pianoforte. Il concerto, dal titolo Una vita di follia, sarà composto principalmente dai brani tratti dall’album SOTTO I PIEDI DEI GIGANTI, da alcuni brani del nuovo album in costruzione e da qualche cover d’autore riarrangiata nel suo stile.

Jimmy Ingrassia è un cantautore ed interprete di origini siciliane, ha all’attivo un EP ed un album. E’ stato vincitore di prestigiosi concorsi canori, alcuni fra i quali l’accademia di Sanremo “Sanremolab” ed il festival internazionale Tour Music Fest. E’ stato finalista del Musicultura, del Premio Musica Contro Le Mafie, ha partecipato al Primo Maggio Di Taranto, alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo e a Deejay On Stage; nel febbraio 2017 ha aperto il concerto di Erriquez (Bandabardo’) nel locale Na Cosetta di Roma; nell’aprile 2018 è stato ospite del Club Tenco in occasione del format Il Tenco Ascolta, al Teatro Francesco Ramarini di Monterotondo (RM).

Nell’ottobre 2018 il suo brano dal titolo Libero, che tratta il tema dell’immigrazione, è stato scelto dal Club Tenco ed inserito nella compilation Migrans abbinata alla rivista Il Cantautore, pubblicata in occasione del Premio Tenco 2018. Diverse le esperienze televisive quali: The Voice Of Italy, Domenica In, Roxy Bar di Red Ronnie, e molte altre ancore. Ha anche cantato in mondovisione per Papa Francesco. Attualmente è al lavoro per la realizzazione del nuovo album.

L’incontro è previsto per le ore 21.00 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero. Il prossimo appuntamento con Ventocinquenote è previsto per il 31 marzo con lo showcase di Emanuele Dabbono “Leonesse live”.