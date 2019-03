Sanremo al Centro replica a Tommasini: “Siamo una coalizione civica, con Sanremo Attiva accordo chiaro sul programma”

Sanremo. “L’appoggio da parte di Sanremo Attiva è per noi un elemento importante e di continuità con la nostra scelta di essere una coalizione puramente civica“. Chiarisce così il gruppo di Sanremo al Centro che sostiene il sindaco Biancheri, nella corsa alla rielezione, la querelle generata dall’attacco di Sergio Tommasini rivolto nei confronti del primo cittadino, in seguito alla notizia che vede il movimento degli “arancioni” schierarsi dalla parte di Biancheri.

“La coalizione che appoggia il sindaco Biancheri – continuano in una nota stampa – è formata da liste civiche di centro destra, di centro e di centro sinistra, e non da liste fintamente civiche che sono espressioni di sola comunicazione da parte dei vecchi partiti. Questo tipo di coalizione rappresenta una vera novità nel panorama politico, questo ci consente di avere libertà di espressione e di azione, elemento fondamentale per operare per il bene di Sanremo. Di certo non dobbiamo aspettare il placet dei partiti per organizzare una conferenza stampa.



L’accordo con gli amici di Sanremo attiva, che rappresentano una lista civica, è stato stilato sulla base di precisi elementi programmatici, che non hanno colore politico, ma un valore per la nostra città. Un programma che porti ecologia, sicurezza, sviluppo sostenibile, città ‘green’ e raccolta differenziata.

Il superamento delle ideologie, per il bene comune, sicuramente rappresenta un elemento di difficile comprensione per chi continua a ragionare tra sinistra e destra, non su elementi del programma, che dovrebbe essere il vero protagonista della campagna elettorale”.