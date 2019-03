Sanremo, aggredisce la fidanzata per gelosia, poi si scaglia contro i poliziotti. Arrestato

Sanremo. Accecato dalla gelosia nei confronti della sua ex compagna, l’ha aggredita verbalmente e si è allontanato in auto con i suoi figli per poi scagliarsi contro un poliziotto al quale la donna si era rivolta per sporgere denuncia: in manette è finito G.B., 26enne di origini siciliane.

I fatti. Sabato pomeriggio, il giovane si era recato presso un bar del porto dove la sua ex lavora, e ha iniziato a inveire contro di lei, minacciandola e portandole via il telefono cellulare, nel quale, a suo dire, c’erano messaggi ‘sospetti’. Qui, l’uomo ha dato in escandescenze ed è andato via, in auto, con uno dei figli della donna e il bambino nato dalla loro relazione.

La giovane, spaventata dall’accaduto, si è recata in commissariato per sporgere querela nei confronti del suo ex fidanzato. Proprio in quel frangente, mentre l’ufficiale di polizia giudiziaria stava raccogliendo la denuncia, si è presentato l’uomo che ha cercato, di nuovo, di aggredire la giovane. In evidente stato di ira causato dall’interruzione del suo rapporto con la donna e per niente intimorito dal fatto di trovarsi in commissariato, l’uomo ha tenuto un atteggiamento aggressivo e molesto, cercando addirittura di interrompere la redazione della denuncia, compiendo anche atti di violenza nei confronti dell’operatore intervenuto a bloccarlo.

Bloccato e ricondotto alla calma, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, all’esito dell’udienza tenutasi oggi presso il Tribunale di Imperia, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e contestuale scarcerazione.