Sanremo. Oggi pomeriggio ha preso il via la quarta edizione del Festival del Rugby in località Pian di Poma.

L’obiettivo dell’organizzazione è quello di proporre un evento sportivo che intrattenga e faccia divertire grandi e piccini con attività di gioco all’interno del contenitore sportivo. Oggi sono scesi in campo i ragazzi dell’under 14, la prima novità sportiva di questa edizione, mentre domani si disputeranno gli incontri degli under 8-10-12 dalle 9.30 di mattina sino al primo pomeriggio.

di 21 Galleria fotografica Festival del Rugby a Sanremo









Inoltre saranno presenti degli ospiti di caratura nazionale, dei professionisti, dei giocatori della Nazionale Italiana, militanti nella formazione delle Zebre Rugby, che è la franchigia federale, esponente del Nord-Ovest italiano nei termini di provenienza territoriale dei team, la massima espressione dei giocatori più importanti.

I giocatori nazionali presenziano all’evento grazie ad una partnership stipulata dal 2014, che vede le società sportive del nord-ovest beneficiare di una serie di attenzioni da parte della franchigia. Il testimonial di questa edizione sarà Riccardo Raffaele.

Alla fine non mancherà il “terzo tempo” in onore del momento di aggregazione famoso nel mondo del rugby, sarà un’occasione per i ragazzi che hanno partecipato al festival per condividere il pasto in un luogo di allegria, sportività e amicizia in linea con i principi di base del rugby.

Oltre alle premiazioni classiche, è stato istituito in collaborazione con la Vittoria Assicurazioni un premio dedicato a Silvio Tassi, un giocatore del rugby Milano che è stato inoltre campione d’Italia, che è venuto a mancare poco tempo fa, un giocatore importante per la tradizione rugbystica nazionale, ed è doveroso dunque, ricordarlo in questo modo. Grazie a questa collaborazione verrà assegnato un premio alla casa-famiglia“Miracolo della vita” di Taggia e Sanremo, saranno donate delle attrezzatura sportive e dei palloni, in modo che tutti i bambini della casa-famiglia possano avvicinarsi al rugby.