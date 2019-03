Sanremo, 22enne arrestato due volte in 24 ore dalla polizia

Sanremo. Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato, in piazza Borea d’Olmo, S.H., cittadino italiano di 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale. In attesa della direttissima, l’autorità giudiziaria ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ma ieri sera, durante un controllo presso la sua abitazione, gli agenti del commissariato di polizia di Sanremo non hanno trovato l’arrestato: nessuno dei suoi familiari sapeva dare una spiegazione dell’assenza.

I poliziotti hanno immediatamente diramato la nota di rintraccio a tutte le pattuglie presenti sul territorio, integrando la condotta dell’arrestato il reato di evasione. Poco dopo una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, appositamente aggregata a Sanremo per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio, ha rintracciato l’uomo nei pressi del teatro Ariston in palese stato di ubriachezza alcolica, tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza.

Dimesso dall’ospedale dopo le cure necessarie, è stato successivamente accompagnato presso il Tribunale di Imperia dove è stato convalidato l’arresto e condannato a 12 mesi di reclusione con pensa sospesa.