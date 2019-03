Sanremo. Domani la Sanremese ospiterà in casa per la 29esima giornata del girone A di serie D il Sestri Levante, una squadra ostica che lotta per evitare di essere impantanata nei play-out validi per non retrocedere, perciò gli Irriducibili Sanremo nel pomeriggio odierno hanno piazzato un banchetto in via Matteotti, accanto alla statua di Mike Bongiorno, per parlare del match in programma e convincere i sanremesi a recarsi allo stadio per fare il tifo.

Un invito perciò a sostenere la squadra che lotta per i vertici nel campionato di serie D e mostrare ancora una volta il loro amore per i colori biancoazzurri: «Tutti allo stadio, tifa con noi al Comunale!».