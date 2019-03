Sanremese, mister Lupo: «Confrontarmi con allenatori di un certo calibro per me è stata una scuola»

Sanremo. «Ho ammirato il lavoro di tutti i miei colleghi, perché essendo nuovo della mia categoria ho potuto imparare da tutti - dichiara il mister della Sanremese, Alessandro Lupo - Confrontarmi con allenatori di un certo calibro per me è stata una scuola».

Lupo ha infatti allenato la formazione degli Allievi Regionali leva 2002 vincendo il campionato regionale, mentre da calciatore ha vestito le maglie di Sampdoria, Empoli, Nola, Livorno e Arezzo oltre a quella della Sanremese. E’ perciò il suo primo anno da allenatore di una squadra di serie D.

«Visto e considerato che per me è il primo anno, per non offendere nessuno non faccio nomi, però chiunque ho incontrato a modo suo mi ha lasciato qualcosa – confessa il mister – Sono squadre che hanno espresso un calcio più offensivo, altre più difensivo, altri tatticismi di tre-cinque-due, tre-quattro-tre, quattro-tre-tre, però ogni partita per me è stato un piacere affrontarla proprio per il motivo che sapevo che andavo a confrontarmi con personaggi di spessore».