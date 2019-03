Sanremese grave dopo un tuffo da uno scoglio in Ecuador

Sanremo. Gennaro “Genny” Iavarone, floricoltore di 43 anni, è grave a causa delle ferite riportate dopo un tuffo in Ecuador, dove si trovava in vacanza insieme al figlio che vive nel paese sudamericano.

Secondo quanto scrive La Stampa, l’uomo, molto conosciuto in città con il nome di “Genny”, si sarebbe lanciato da uno scoglio in un bagno notturno.

