Sanremese, Fiore: «Ci sono dei giovani interessanti nel nostro girone»

Sanremo. «Penso che ci siano dei giovani interessanti nel nostro girone, per esempio Callon del Savona, classe 2001. E’ uno dei giocatori under che mi ha impressionato di più» – dice Michael Fiore, il giovane esterno di difesa della Sanremese.

«Durante le partite ci sono dei momenti in cui si può andare in difficoltà – afferma il più giovane under della squadra matuziana - Si può comunque trovare difficoltà con qualsiasi giocatore».

Nato a Venezia il 12 agosto del 1999, Fiore è cresciuto nelle formazioni giovanili dei lagunari fino ad arrivare alla Primavera, dove è stato capitano. Dal dicembre del 2017 fa parte della squadra biancoazzurra.