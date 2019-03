San Bartolomeo al Mare, colto da malore in campagna cade da un muretto. In codice rosso al Santa Corona

San Bartolomeo al Mare. E’ stato elitrasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo caduto da un muretto campagna verso le 14.30 di oggi. E’ successo in località Borgata Richieri e ad aver bisogno delle cure mediche è stato un 68enne del posto (B.M. le iniziali) probabilmente colto da un malore e poi svenuto.

L’uomo ha battuto il capo per terra riportando anche un sospetto trauma cranico. All’arrivo dei soccorritori, allertati dai parenti del ferito che non lo vedevano più rientrare, quest’ultimo era in uno stato di semicoscienza.

Sul posto il 118 ha inviato il personale dell’automedica e della Croce Oro di Cervo. L’uomo è stato poi trasportato alla piazzola attrezzata vicino allo svincolo autostradale. Lì ad attenderlo c’era l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che lo ha condotto al plesso ospedaliero nel savonese.