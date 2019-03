Rugby ligure, le partite del fine settimana

Imperia. Domenica riprendono i Campionati Nazionali e, nella Serie A, a sei gare dalla conclusione della prima fase, i Lyons Piacenza con un distacco enorme dagli inseguitori è ormai inattaccabile a ben 19 punti dall’Accademia attualmente buona seconda.

Rimane aperto il discorso sul secondo piazzamento che darà l’opportunità a chi riuscirà in questo intento di prendere parte agli spareggi incrociati per accedere alle semifinali del 26 maggio e 2 giugno. Il Cus Genova, anche se l’impresa appare difficile, può ancora ambìre ad acciuffare quest’ultimo “treno”.

Discorso diverso per l’Amatori Genova impelagato nella zona retrocessione che ha l’opportunità di affrontare a Sant’Olcese un Bergamo con alcun problema di classifica, mentre le dirette avversarie impegnate nella zona bassa della classifica hanno in programma due confronti con avversari in corsa per la promozione.

Riprendendo l’attività nei campionati nazionali domenica prossima avremo appuntamenti di estrema importanza in C1 a Savona, nell’ottica promozione, e in chiave salvezza l’Union Riviera sarà di scena invece in Valle d’Aosta. Fra sabato e domenica infine le squadre liguri saranno impegnate nella globalità in tutte le categorie giovanili e della Propaganda.

(le partite se non specificato si giocano la domenica)

SERIE A GIRONE 1 (IV GIORNATA RITORNO)

CUS Genova – TK GROUP VII Torino (ore 15,30 Stadio Carlini arb. Francesco Crepaldi di Milano)

Accademia Ivan Francescato – Tossini Recco (14,30 S.Michele/Calvisano arb. Gabriel Chirnoaga di Roma)

A.S.R. Milano – CUS Milano

ITINERA CUS TORINO – Sitav Lyons Piacenza

Edilnol Biella – Parabiago

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 57, Accademia 38, CUS Torino 37, A.S.R. e CUS Genova 34, Parabiago 32, ProRecco 28, Biella 19, CUS Milano 15, VII Torino 14.

SERIE B GIRONE 1 (III GIORNATA/RITORNO) 14,30

Amatori Genova – Bergamo (Comunale Sant’Olcese arb. Lorenzo Negro di Modena)

Sertori Sondrio – Amatori Capoterra

Amatori&Union Milano – I Centurioni Lumezzane

Varese – Tutto Cialde Lecco

Nordival Rovato – Everest Piacenza

Probiotical Amatori Novara – Monferrato

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 61, Rovato 55, Monferrato 52, Piacenza 48, Bergamo 36, Capoterra 35, Varese 29, Lecco 28, Sondrio 14, Amatori&Union 12, Novara 9, Amatori Genova 7.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (III GIORNATA/ANDATA)

Savona – San Mauro (14,30 Fontanassa/SV arb. Kamili)

CUS Pavia – CUS Genova/B (15,30 Cravino/PV arb. Christian Covati di Piacenza)

Ivrea – Rivoli 32/0 (giocata domenica 24/02/19)

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea (*) punti 14, Savona 9, San Mauro 5, Rivoli (*) 4, CUS Pavia 2, CUS Genova/B 1.

(*) = Una partita in piu’.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (III GIORNATA/ANDATA) 14,30

Stade Valdotain – Union Riviera ( 14,30 Comunale di Sarre arb. Marco Buso di Treviso)

Amatori Verbania – CUS Torino/B (15,00)

Biella/B – Moncalieri (ore 13,00)

CLASSIFICA: CUS Torino/B punti 10, Verbania 9, Biella 6, Union Riviera 5, Stade Valdotain 3, Moncalieri 2.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (VI GIORNATA RITORNO)

Monferrato/B – R.C. Spezia (14,30 Ferrovieri/Alessandria arb. Barrafranca)

Pro Recco/B – CUS PO (14,30 Carlo Androne arb. Perata)

Lions Tortona – Golfo dei Poeti (14,30 Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. Alaimo)

CLASSIFICA GENERALE: Golfo dei Poeti punti 29, RC Spezia 22, Tortona 21, ProRecco/B 19, Monferrato/B 8 , CUS PO 3.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VII GIORNATA RITORNO)

FTGI Embriaci – A.S.R. Milano ( 12,30 Carlini/Genova arb. Biagioni)

Tecnikabel VII Torino – Kawasaki Robot Calvisano

CUS Milano – Nordival Rovato

Tutto Cialde Lecco – Monferrato

CUS Torino – Viadana

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 63, Calvisano 53, Viadana 50, Rovato 47, FTGI Embriaci 39, Lecco 32, Monferrato 28, CUS Torino 23, CUS Milano 17, VII Torino 2.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE A (I GIORNATA/RITORNO)

Union Riviera – Ivrea (posaticipata 24 marzo)

Cuneo Pedona – Biella (11,30 Comunale/CN arb. Sibona)

FTGI Embriaci/2 – FTGI RugbyLigues1 (10,30 Carlini arb. Mansouri)

CLASSIFICA: Biella punti 21, Ivrea 20, FTGI RugbyLigues1 19, Union Riviera 10, FTGI Embriaci2 punti 6, Cuneo punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE B (VII GIORNATA ANDATA)

Collegno – FTGI Rugby Ligues/2 ( 12,30 Campo Allende)

Rivoli – San Mauro (11,30 domenica)

Moncalieri – Amatori Novara (11,30 domenica)

Amatori Genova in sosta.

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues2 e Amatori Genova punti 20, San Mauro 14, Novara 11, Moncalieri 10, Collegno 6, Rivoli 3.

P.S. La partita fra S.Mauro e Novara del 17.2.19 è stata data vinta dal G.S. al Novara per 20/0 con 4 punti di penalità a San Mauro.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE B (III GIORNATA ANDATA)

Moncalieri – CUS Genova (sabato 16,00 Giacomelli/Moncalieri)

Rivoli – Amatori Genova (sabato 16,30 Comunale di Avigliana)

Amatori Novara in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 10, CUS Genova 5, Biella 4, Rivoli 1, Novara 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (III GIORNATA ANDATA)

Collegno – FTGI RugbyLigues2 (domenica 11,00 Allende arb. Cirillo)

Chieri – San Mauro (sabato 16,30 a Pessione arb. Luzza)

Union Riviera in pausa.

CLASSIFICA: FTGI RugbyLigues2, San Mauro, Chieri e Collegno punti 5, Union Riviera punti – 4.

UNDER 14 II FASE (XVII GIORNATA) sabato 15,30

Amatori Genova – Province dell’Ovest/1 (Comunale Sant’Olcese arb. Cassinelli)

R.C.Spezia – Savona (Denis Pieroni/Spezia arb. Gioffredi)

CFFS Cogoleto&P.O. – Imperia (Marco Calcagno di Cogoleto arb. Villa)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

Sabato 14,30 al Carlo Androne di Recco (arb. Romanu)

Domenica 10,00 al Comunale Sant’Olcese ( arb. Shulgina)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 6/8/10

Sabato 14,30 al Fontanassa di Savona