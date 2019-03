Rugby giovanile, gli impegni del fine settimana

Genova. Seconda domenica del mese di marzo e penultimo fine settimana dedicato al Guinness Six Nations con gli Azzurri impegnati a Londra con l’Inghilterra e conseguente turno di pausa per la Serie A.

Fermi CUS Genova e Pro Recco proseguono i loro impegni gli altri club regionali, con un Amatori Genova moralmente rinvigorito dopo la vittoria sul Bergamo, e che sarà impegnato nel difficile confronto di Asti con il Monferrato, una formazione d’alta classifica.

Anche la C/1 arrivata a questo punto offre alcuni confronti piuttosto importanti, soprattutto per il Savona che riceve il temibile Ivrea, che già l’anno passato ha sfiorato la promozione in Serie B, e per l’Union Riviera che ad Imperia si gioca molto per la salvezza dalla retrocessione in C2. E proprio in C2 i giochi sono già fatti, con il Golfo dei Poeti di La Spezia irraggiungibile in vetta alla classifica seguito dal Rugby Club Spezia e dai Cadetti della Pro Recco, ma proprio domenica prossima al “Denis Pieroni” si svolgerà l’atteso derby tuttospezzino che senza dubbio convoglierà un certo numero di appassionati al campo sportivo della Pieve.

SERIE B GIRONE 1 (IV GIORNATA/RITORNO) domenica 14,30

Monferrato – Amatori Genova (Campo Lungotanaro/Asti arb.Francesco Renzi di Parma)

Amatori Capoterra – Amatori&Union Milano

I Centurioni Lumezzane – Sertori Sondrio

Tutto Cialde Lecco – Nordival Rovato

Everest Piacenza – Varese

Bergamo – Probiotical Amatori Novara

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 66, Rovato 60, Monferrato 57, Piacenza 49, Bergamo (*) 37, Capoterra 35, Varese (*) 29, Lecco 28, Sondrio 19, Amatori&Union 12, Amatori Genova 11, Novara 9.

(*) = da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (IV GIORNATA/ANDATA)

Savona – Ivrea (dom. 14,30 Fontanassa/SV Arb. Giuseppe Cilione di Reggio Calabria)

CUS Genova/B – San Mauro (dom. 14,30 St.Carlini arb. Giovanelli)

Rivoli – CUS Pavia

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea punti 14, Savona 11, San Mauro 7, CUS Genova/B 5, Rivoli 4, CUS Pavia 3.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (IV GIORNATA/ANDATA)

Union Rugby Riviera – Amatori Verbania (dom. 14,30 Pino Valle/Imperia arb. Jamal Kamili)

Biella/B – CUS Torino/B

Moncalieri – Stade Valdotain

CLASSIFICA: Amatori Verbania punti 14, CUS Torino/B e Biella/B 10, Stade Valdotain 8, Union Riviera 5, Moncalieri 2.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (VII GIORNATA RITORNO) domenica 14,30

R.C. Spezia – Golfo dei Poeti Spezia (Denis Pieroni/Pive/SP. Arb. Castagnoli)

ProRecco/B – Monferrato/B (Carlo Androne arb. Calandri)

Lions Tortona e CUS PO in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Golfo dei Poeti punti 33, RC Spezia 27, ProRecco/B 24, Tortona 22, Monferrato/B 8 , CUS PO 3.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO)

Biella – FTGI Embriaci/2 (dom. 12,30 Stadio del Rugby arb. Simonotti)

FTGI RugbyLigues/1 – Union Riviera (dom. 12,30 Carlo Androne/Recco arb. Shulgina)

Ivrea – Cuneo Pedona (dom. 11,30 stadio Santi arb. Sardino)

CLASSIFICA: Biella punti 26, FTGI RugbyLigues 1 punti 24, Ivrea (*) 20, Union Riviera (*) 10, FTGI Embriaci2 punti 6, Cuneo punti 0.

(*) = una partita in meno

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (II GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – Rivoli (dom. 12,30 Comunale di Sant’Olcese arb. Olivieri A.)

Moncalieri – Collegno ( dom. 11,30 Stadio Giacomelli)

San Mauro – FTGI RugbyLigues2 (sab. 16,00 stadio D’Altorio/S.Mauro)

Amatori Novara in sosta.

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues2 e Amatori Genova punti 20, San Mauro 14, Novara 13, Moncalieri 12, Collegno 11, Rivoli 7.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (IV GIORNATA/RITORNO)

Province dell’Ovest – A.S.R. Milano (dom. 12,30 Campo MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Ermellino)

Amatori&Union Milano – Bergamo

Kawasaki Robot Calvisano – Tecnikabel VII Torino

Jr Brescia – Rho

CUS Milano – Franciacorta

CLASSIFICA: Franciacorta punti 57, Jr Brescia 51, Amatori&Union 31, Rho 36, VII Torino 35, A.S.R. 31, CUS Milano 20, Calvisano 18, Province dell’Ovest 13, Bergamo 5.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE A (III GIORNATA/ANDATA)

FTGI RugbyLigues/1 – Monferrato (dom. 11,00 CarloAndrone/Recco arb. Franchini)

CUS Torino – Biella (sab. 16,30 Albonico/Grugliasco)

CLASSIFICA: CUS Torino punti 10, Biella 8, Monferrato e RugbyLigues 1 punti 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE B (IV GIORNATA ANDATA)

Amatori Novara – Moncalieri (sab. 16,30 st.Laurenti arb. Gastaldello)

CUS Genova – Rivoli (dom. 11,00 st. Carlini arb. Vassallo)

Amatori Genova in sosta.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 15, CUS Genova 10, Novara 4, Rivoli e Moncalieri 1

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (IV GIORNATA ANDATA)

Union Riviera – Collegno ( dom. 11,00 Pino Valle/Baitè/Imperia arb. )

San Mauro – FTGI RugbyLigues2 ( sab. 16,00 a Volpiano arb. Cirillo)

Chieri in sosta.

CLASSIFICA: Collegno e Chieri punti 10, San Mauro 5 e FTGI RugbyLigues2 5, Union Riviera punti – 4.

UNDER 14 II FASE (XVIII GIORNATA)

CUS Genova/1 – ProRecco (sab. 15,00 Carlini arb. Grondona)

CUS Genova/2 – CFFS Cogoleto & P.O. (sab. 16,00 Carlini arb. Cassinelli)

Savona – Sanremo (venerdi 17,30 Fontanassa/SV arb. Perata)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

Campo Fontanassa Savona sabato 14,30 arb. Ermellino

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 8-10

Comunale Sant’Olcese sabato 14,30

Campo Pino Valle/Imperia sabato 14,30

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 14 – 16

Sabato ore 15,00 Marco Calcagno/Cogoleto