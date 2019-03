Rogo di auto a Perinaldo. Non si esclude il dolo

Perinaldo. Due auto, una Fiat Seicento e una Peugeot appartenenti allo stesso proprietario, sono andate distrutte dalle fiamme in un cortile al civico 9 di via Apricale dove erano parcheggiate. E’ successo intorno alle 3,30 del mattino. Le fiamme hanno annerito anche la facciata del palazzo dove vive il proprietario delle vetture, raggiungendo il tetto dell’abitazione.

A spegnere l’incendio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell’incendio. Non si esclude la matrice dolosa.