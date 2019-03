Riviera Trasporti, assunzioni mancate braccio di ferro sindacati azienda: autobus fermi il 25 marzo

Imperia. A nulla è valso il tentativo di mediazione del prefetto Silvana Tizzano: le segreterie provinciali Filt Cgil -Fit Cisl- Uil-Trasporti e Ugl hanno proclamato 4 ore di sciopero fissato per il 25 marzo dalle 11.30 alle 15.30.

«Dopo ampia discussione – scrivono i sindacati in una nota – alla presenza dei vertici aziendali, del rappresentate della provincia e del prefetto Silvana Tizzano sulle problematiche che hanno portato le sigle sindacali all’esperimento di due procedure di raffreddamento, dobbiamo constatare che società ed Enti proprietari continuano il balletto rimpallandosi le responsabilità per l’immobilismo nell’affrontare le delicatissime questioni in campo. A oggi nonostante la buona volontà espressa a parole, non vi è stato nessun atto ufficiale a garanzia delle nostre istanze, in primis il completamento delle assunzioni iniziato nel dicembre 2018 e bloccate nel 2019 per 8 autisti da assurde motivazioni, che non fanno altro che provocare disservizi per gli utenti e creare malumori e disagio tra i dipendenti. Nessuna apertura, poi per quanto riguarda il rientro della sub concessione della Rtl in Rt, con la conseguente incertezza del futuro lavorativo del personale, che è già distaccato in Rt con considerevole risparmio economico, ma che non ha ancora trovato in chi prende le decisioni una soluzione responsabile».