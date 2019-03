Riva Ligure, spunta il nome di un candidato sindaco “anti Giuffra”

Riva Ligure. Spuntano il nome di un possibile candidato sindaco “anti Giuffra” per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Confermata la ricandidatura dell’attuale primo cittadino – Giorgio Giuffra – negli ambienti bene informati iniziano circolare i nomi dei candidati una lista civica.

Il candidato alla poltrona di sindaco sarebbe Paolo Balloni, attuale consigliere all’opposizione. Insieme a lui correrebbero per la carica di consiglieri: Lorena Sablone (anche lei nell’assise rivasca), Salvatore Surace (ex consigliere) e la new entry Daniele Pastorello.

A tal proposito, la consigliera Sablona smentisce categoricamente i “rumor”: “L’appartenenza ad una lista formata da me e da altri tre altri cittadini, vi informo che, sulla candidatura alle future comunali, nessuna riserva ad oggi è stata sciolta, né dalla sottoscritta, né dal consigliere Balloni. Se, e quando decideremo se portare avanti un progetto politico su Riva Ligure, saremo noi stessi a comunicarlo ufficialmente, senza passare per ignoti informatori. Il nostro attuale ruolo di consiglieri, mirato in via esclusiva all’interesse dei cittadini rivesi, potrebbe evolvere in progetti sul territorio del tutto diversi da un contesto locale, ma di più ampio respiro e completamente fuori dalle classiche dinamiche dei piccoli poteri”