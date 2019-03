Riva Ligure, check up gratuito per la cittadinanza offerto dall’Asl 1 e dal Comune

Riva Ligure. L’amministrazione comunale di Riva Ligure offre la possibilità di effettuare un check up gratuito a tutti i cittadini residenti e maggiorenni, recandosi dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9,30, presso il centro prelievi, in via Giardino 5.

L’iniziativa è valida fino al prossimo 31 dicembre, è su base volontaria e vuole essere il primo passo per occuparsi della popolazione a partire dallo stato di salute, offrire quindi la possibilità ad ognuno di dedicare un po’ di tempo e di attenzione alla cura di sé ed evitare il più possibile l’insorgere di stati patologici.

Amministrare vuol dire pensare non solo alle strade, agli edifici, ma anche, e soprattutto alle persone che costituiscono la comunità. «Riva Ligure – spiega il sindaco Giorgio Giuffra – si appresta ad ospitare un’iniziativa prestigiosa al centro della quale troviamo la prevenzione con check-up gratuiti.

Un robusto lavoro di squadra che vede al nostro fianco anche l’Asl 1 Imperiese ed il suo Direttore Generale Marco Damonte Prioli, che ringrazio per l’attenzione riservata. E’ importante – prosegue – che la Civica Amministrazione diventi protagonista come diffusore della cultura della salute. Concretamente, la collaborazione con l’ASL1 Imperiese si traduce in una sanità più vicina al cittadino e capace di attivare la crescita di comunità solidali ed attive per avvicinare e responsabilizzare la popolazione a virtuosi percorsi di prevenzione».

L’iniziativa è stata definita in collaborazione con Asl 1, che integrerà il progetto con la pianificazione di incontri informativi e di sensibilizzazione sui temi della salute e dello star bene, ai quali i cittadini saranno invitati a partecipare, al fine di acquisire le corrette informazioni ed una maggiore consapevolezza, al fine di conservare e promuovere la salute e lo stato di benessere. del singolo e della collettività.