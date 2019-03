Rimane con il piede intrappolato sotto un escavatore. Mobilitazione di soccorsi a Ranzo

Ranzo. Mobilitazione di soccorsi per un uomo rimasto con un piede intrappolato sotto un escavatore. E’ successo verso le 16 in zona Croci, sulla strada per frazione Leverone, vicino al cimitero.

La dinamica non è ancora chiara e sul posto, particolarmente impervio, interviene il 118 con la Corce Rossa di Peive di Teco e l’automedica. In azione anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Imperia.

Sembra che l’uomo si sia poi liberato da solo, tanto che l’elisoccorso del 115 fatto alzare in volo potrebbe essere richiamato alla base.