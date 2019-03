Rifiuti: la coalizione del centrodestra unito risponde a Sanremo al Centro

Sanremo. Si alzano i toni tra la maggioranza Biancheri e il centrodestra di Sergio Tommasini sulla questione rifiuti. Dopo l’intervento di Sanremo al Centro, replicano gli avversari politici: “Visto l’intervento della lista del centrosinistra unito di Biancheri, ci sarebbe da ridere, invece dobbiamo tutti piangere per la vergognosa gestione dei rifiuti a Sanremo.

Sporcizia ovunque, topi, gabbiani che scorrazzano indisturbati; gli anziani obbligati a percorrere centinaia di metri per conferire i numerosi sacchetti e obbligati a tenere l’umido maleodorante in casa per giorni.

Ribadiamo BASTA – scrive la coalizione del centro destra unito a sostegno di Sergio Tommasini sindaco – a questa vergogna che ha creato gravi e forse irreparabili danni di immagine alla nostra amata Sanremo. Quando avrete la dignità di ammettere che avete sbagliato tutto?

Il manifesto in questione – ribadiamo – è firmato da tutto il centrodestra unito, 100 per Cento Sanremo, Lega , Forza Italia e Fratelli di Italia. A breve convocheremo una conferenza stampa interamente dedicata alla nostra proposta di raccolta differenziata.

State sereni, capiamo che il nervo è scoperto, ma dovete rassegnarvi alle conseguenze del disastro che avete creato. I sanremesi hanno dimostrato di avere rispetto dell’ambiente adeguandosi ad un sistema di raccolta che non approvano e vorrebbero cambiare al più presto.

È possibile ottenere migliori percentuali di differenziata seguendo altre strade che, – conclude la coalizione del centro destra unito a sostegno di Sergio Tommasini sindaco - sicuramente, tengano conto delle esigenze delle famiglie, degli anziani e di tutti i cittadini rispettandoli al 100 per cento, prima di tutto!”.