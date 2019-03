Rifiuti a San Lorenzo al Mare, lunedì 18 marzo saranno rimossi tutti i cassonetti

San Lorenzo al Mare. Sono più di 500 i cittadini di San Lorenzo al Mare che si sono recati alla sala Beckett presso il teatro

dell’Albero per ritirare il kit e ricevere tutte le informazioni necessarie al nuovo servizio di raccolta. “La data si avvicina – racconta il sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore che si mostra contento dei primi risultati raggiunti – Sì, sono molto soddisfatto; la popolazione sta rispondendo attivamente, partecipando agli incontri che stiamo organizzando grazie alla collaborazione del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia e ritirando il materiale necessario al nuovo servizio che, ricordo, partirà lunedì 18 marzo. Da lunedì infatti non ci saranno più i cassonetti stradali ed il conferimento dei rifiuti si farà sulla base del nuovo servizio previsto da Amaie energia e servizi”.

“Perché il servizio abbia successo - ci tiene a precisare il vicesindaco Marina Avegno – ogni cittadino è chiamato a fare il proprio dovere, separando correttamente i vari rifiuti, rispettando le modalità e gli orari di conferimento. Noi, come amministrazione, abbiamo cercato di organizzare il massimo del servizio, predisponendo scarabilli sul tettorio aperti anche fino alle 16:00 e, per i non residenti, anche la Domenica”.

“Perché tutto si svolga al meglio le informazioni sono i primi strumenti – conclude Mario Casella, direttore del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia - “Per questo sollecito tutti i cittadini ad andare a ritirare il kit e ad apprendere le informazioni necessarie al servizio. Presso la sala Beckett i nostri operatori stanno facendo il massimo per fornire spiegazioni, informazioni e dotazioni affinché le persone siamo preparare al grande evento! I cambiamenti sono sempre un po’ complicati ma questo era necessario e tra l’altro, in sinergia con tutti ci comuni limitrofi a San Lorenzo al mare che stanno utilizzando o che utilizzeranno a breve lo stesso servizio”.

Ricordiamo quindi a tutti di andare a ritirare i kit; il punto informativo e la distribuzione sono aperti tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14:30 tranne il martedì il cui orario parte dalle 14:00 fino alle 20:00. Per il ritiro basta un documento di identità in corso di validità ed il nome dell’intestatario tari. Ricordiamo inoltre che è possibile delegare partenti o amici per il ritiro del kit. Infine presso l‘ufficio comunale è possibile anche riempire i moduli per la richiesta della compostiera e per i cassonetti dedicati a pannolini/pannoloni.

Maggior informazioni su: unottimaraccolta.centropastore.it (accessibile anche dal sito istituzionale del Comune www.comune.sanlorenzoalmare.im.it Siamo tutti chiamati a partecipare a questa che sarà senza dubbio “un’ottima raccolta!”.