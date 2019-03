Imperia. Niente caos negli uffici postali dell’imperiese per le richieste del reddito di cittadinanza: la misura voluta dal Movimento 5 Stelle per contrastare la povertà in Italia.

A Ventimiglia, Bordighera, Sanremo e Imperia e in generale in tutti gli 89 uffici postali della provincia non si sono registrati particolari problemi legati a un maggiore afflusso di persone che sperano avere di ricevere il sussidio destinato a inoccupati, disoccupati e a chi, pur avendo un lavoro, non supera la soglia di povertà stabilita dall’Istat a 780 euro netti al mese. In linea con il dato nazionale, anche nell’imperiese la partenza è stata “soft”. L’unico riscontro ufficiale sull’affluenza alle Poste è quello nazionale che parla di 29147 domande presentate agli uffici postali (dato delle 14) “Il flusso dei cittadini richiedenti è stato costante e ordinato su tutto il territorio”, fa sapere Poste italiane.

di 5 Galleria fotografica reddito di cittadinanza









Stime non ufficiali parlano di qualche decina di persone che si sono recate stamani alle Poste centrali di Sanremo. Una decina anche a Bordighera, per la maggioranza stranieri. Calma anche a Imperia. Un po’ più affollato l’ufficio di corso Repubblica a Ventimiglia.

Stime provinciali non ce ne sono: l’unico dato certo è quello della Camera del Lavoro di Imperia che ha ricevuto 110 richieste negli ultimi giorni da parte di cittadini, per la maggior parte italiani, interessati al sussidio.

Situazione di “calma” anche nei Caf. Sia alle Poste che nei Centri di Assistenza Fiscale i dipendenti si erano preparati al peggio, temendo un assalto che, in realtà, non si è verificato.

Secondo quanto calcolato dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Ubp), che si è basato sulle dichiarazioni Isee del 2017, il 5,5% dei percettori del reddito di cittadinanza avrà un beneficio superiore ai 6.000 euro l’anno, mentre un quarto dei beneficiari percepirà meno di mille euro.

Di seguito gli indirizzi dei sette uffici postali che effettuano doppi turni, dalle ore 8,20 alle 19,05:

IMPERIA CENTRO, VIALE GIACOMO MATTEOTTI 155

ARMA DI TAGGIA, VIA ALFREDO BLENGINO 43

BORDIGHERA, VIA GENERALE BIAMONTI 11

DIANO MARINA, VIALE GIACOMO MATTEOTTI 38

IMPERIA 2, VIA GIUSEPPE DE SONNAZ 14

SANREMO, VIA ROMA 158

VENTIMIGLIA, CORSO REPUBBLICA 6/A