Rari Nantes Imperia, Lise Accordino convocata al Collegiale Nazionale: “Sono molto felice”

Imperia. 14 gol in due partite con le grandi, ora la convocazione al Collegiale Nazionale: insomma, l’inizio 2019 di Lise Accordino è da incorniciare.

La giovane bomber è stata chiamata per la selezione italiana, classe 2002 e seguenti, e dal 10 al 13 marzo si allenerà al Centro Natatorio di Ostia, agli ordini del commissario tecnico Fabio Conti e del tecnico federale Paolo Zizza. Nell’elenco figura come l’unica atleta proveniente da una squadra ligure.

Insieme alla numero 10 giallorossa sono state chiamate altre 23 atlete provenienti da: Pallanuoto Trieste, SC Volturno, SC Flegreo, Ekipe Orizzonte Catania, PN Tolentino, F&D H2O, Cosenza Pallanuoto, Plebiscito Padova, Como Nuoto, RN Perugia, NC Milano, Varese Olona, SIS Roma, Splash PN, RN Florentia.

La giovane Lise ha commentato la convocazione: “Sono molto felice della chiamata e cercherò di dare tutta me stessa. Conosco già alcune ragazze con le quali mi allenerò, avendole già incrociate al Trofeo delle Regioni mentre altre le incontrerò per la prima volta. Non ho un’idea chiara degli allenamenti anche se mi hanno riferito saranno piuttosto duri: ho chiesto anche ad Anna (Amoretti, ndr) che ha già vissuto questa bella esperienza e mi ha dato i suoi consigli”.

La chiamata al raduno giunge dopo le prime due partite di campionato dove la Rari ha fatto la voce grossa contro le avversarie ed Accordino, con i suoi gol, è risultata tra le migliori: “Il nostro inizio di stagione è stato molto buono: siamo una squadra unita e diamo sempre il massimo per raggiungere l’obiettivo. Anche a livello personale sono molto soddisfatta. Penso che la strada intrapresa sia quella giusta e dobbiamo continuare ad ascoltare le preziose indicazioni di Merci Stieber e Paolo Ragosa”.

Rari Nantes Imperia è felice ed orgogliosa della convocazione di Lise al Collegiale Nazionale e Le augura il meglio per questa nuova esperienza.

(Foto di Daniela Torchio)