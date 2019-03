Raffaella Romognolo al Museo Navale di Imperia, ultimo appuntamento de “La Riviera dei Libri”

Imperia. Ultimo appuntamento con la letteratura contemporanea all’Auditorium del Museo Navale. Questo pomeriggio alle 17, Raffaella Romognolo, candidata premio strega 2016, presenta Destino, un romanzo magistrale che racconta l’Italia del Novecento attraverso gli occhi di chi l’aveva lasciata per andare oltreoceano.

L’evento fa parte della rassegna “La Riviera dei Libri”, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Imperia. A dialogare con l’autore sarà Nicoletta Sasso, docente del Liceo Vieusseux di Imperia. Durante l’incontro è previsto un intermezzo musicale a cura dell’Associazione Panta Musica di Imperia.

«Chiudiamo questo ciclo di incontri con un’altra presentazione di altissimo livello - commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero - Come amministrazione siamo davvero orgogliosi di aver portato a Imperia alcuni dei nomi più importanti della letteratura italiana contemporanea. La grande risposta avuta dal pubblico ci spinge a lavorare su questa strada anche per il futuro e in questo senso stiamo già lavorando alla stagione estiva. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa rassegna e invito i cittadini a venire questo pomeriggio nel nostro splendido auditorium».