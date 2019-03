Raccolta rifiuti, servizio ridotto ad Arma di Taggia per il Santo Patrono

Taggia. Si avvisa la cittadinanza che per la giornata di lunedì 11 marzo (Santo Patrono), in cui da calendario non sarebbe prevista la raccolta dei rifiuti, verrà approntato comunque un servizio ridotto nella zona 1 (Arma) e per le tipologie ed utenze indicate di seguito.

Il servizio si svolgerà nel modo seguente:

– al mattino verrà assicurata la raccolta dell’indifferenziato (secco residuo) della plastica e dell’organico per le utenze commerciali, e per le utenze domestiche servite dal servizio porta a porta (quindi con sacchi e mastelli)

– al pomeriggio verrà svolta la raccolta del vetro/lattine e del cartone prodotto dalle utenze commerciali.

Si avvisa altresì che il gestore del servizio garantirà la pulizia e la raccolta dei rifiuti presso l’area mercatale.