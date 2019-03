Raccolta porta a porta a Imperia, Fp-Cgil: «Risultati eccellenti grazie all’impegno dei lavoratori»

Imperia. La Fp-Cgil in merito alla raccolta porta a porta portata avanti dalla Teknoservice dichiara: «Disorganizzazione, mezzi non idonei, eccessivo straordinario, poca sicurezza, carenza di personale, questo è il quadro con il quale la Teknoservice ha iniziato e sta proseguendo il progetto della raccolta Porta a porta.

Se ad oggi il Comune e la stessa Teknoservice palesano risultati eccellenti, si deve esclusivamente all’impegno al di fuori dell’ordinario e a volte delle competenze dei soli lavoratori. Lavoratori insufficienti, costretti a continui straordinari in condizioni disagiate e a rischio, sono ad oggi, costretti a subire l’ennesima umiliazione, infatti, nonostante l’estrema disponibilità che in questi mesi hanno dimostrato, si ritrovano a dover rispondere a circa 60 contestazioni disciplinari (più della metà del personale).

Dimostrazione palese che l’azienda, essendo in forte difficoltà, ricerca di colpevolizzare coloro che fino ad oggi si sono impegnati giorno e notte per affrontare e portare a termine il progetto del Porta a Porta, avviato da un Azienda che non ha provveduto anzitempo ad organizzarsi nel migliore dei modi. La FP-CGIL ha già provveduto ad inviare richiesta di verifica e controllo agli organi competenti e il giorno 30 marzo ha convocato insieme alle altre Organizzazioni sindacali l’assemblea dei lavoratori che porterà ad indire lo stato di agitazione con possibile blocco dello straordinario».