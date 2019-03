Raccolta differenziata, a Costarainera conto alla rovescia per il passaggio al nuovo sistema

Costarainera. È cominciato il conto alla rovescia anche per il Comune “costengo” che vedrà lunedì 8 aprile la rimozione di tutti i cassonetti stradali e il passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata.

Un sistema misto, in linea con i Comuni serviti dalla società Amaie Energia e Servizi di Sanremo, che vedrà il porta-a-porta applicato dove è applicabile (condomini e case sparse sulla Provinciale) e una raccolta di prossimità basata su riconoscimento tramite CARD, nelle altre zone.

La fase di introduzione del nuovo sistema ricalcherà quanto adottato dal Comune di San Lorenzo al Mare nell’ambito della campagna di informazione e distribuzione dei kit denominata “Un’ottima raccolta”, prevista per tutti i Comuni della Valle.

“I nostri cittadini e le persone che soggiornano a Costarainera” interviene il Sindaco Antonello Gandolfo “sono stati già coinvolti in iniziative di sensibilizzazione e hanno potuto notare significativi miglioramenti con la gestione in house affidata ad AMAIE, ora però si tratta di trasformare radicalmente il concetto di raccolta e le abitudini di conferimento. Poiché si tratta della vera prova del nove e che le disposizioni di legge non consentono più proroghe, mi aspetto una grande prova di orgoglio e di collaborazione da parte di tutti. Noi dell’Amministrazione Comunale ce la metteremo tutta e saremo sempre a disposizione in questo delicato passaggio”.

A partire dal 3 aprile saranno calendarizzati incontri aperti al pubblico e giornate dedicate alla distribuzione dei kit, una campagna mediatica e visuale, il tutto finalizzato a raggiungere quante più utenze possibile” spiega il responsabile del Centro Pastore di Imperia, Mario Casella, incaricato della comunicazione con i cittadini “sempre più convinti che solo con il dialogo diretto con gli utenti si possono raggiungere gli obiettivi ambientali”.

Fondamentale, quindi, recarsi in municipio per ritirare il kit obbligatorio e tutte le informazioni necessarie. Questo il calendario delle giornate di apertura:

mercoledì 3 aprile – mattino orario 8 -14

venerdì 5 aprile – pomeriggio orario 14-20

sabato 6 aprile – tutto il giorno orario 8 -20

lunedì 8 aprile – mattino orario 8 -14

martedì 9 aprile – mattino orario 8 -14

mercoledì 10 aprile – pomeriggio orario 14 -20

venerdì 12 aprile – pomeriggio orario 14 -20

sabato 13 aprile – tutto il giorno orario 8 -20

martedì 23 aprile – mattino orario 8 -14

mercoledì 24 aprile – pomeriggio orario 14 -20

E’ possibile seguire le novità sulla fase di avvio del nuovo sistema sul sito http://unottimaraccolta.centropastore.it/costarainera/ e chiedere informazioni sul servizio direttamente ad Amaie Energia e Servizi tramite numero verde 800-025911.