Quaresima 2019, a Sanremo incontri di preparazione al servizio con la Caritas

Sanremo. La Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo, in collaborazione con l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo, organizza 4 incontri di preparazione al servizio con la Caritas.

Chi volesse avvicinarsi e conoscere le attività della Caritas ed impegnarsi sulle base della propria disponibilità di tempo e delle proprie sensibilità, può partecipare agli incontri che si terranno a Casa Papa Francesco in Salita S. Pietro, 14 – Sanremo ed inizieranno con una cena venerdì 8 marzo alle 20.

Sono numerosi e di vario tipo i servizi nei quali potersi impegnare: ascolto, Emporio Solidale, distribuzione vestiario, docce, centro diurno, visite domiciliari, accompagnamento persone con dipendenze e disagio mentale, mensa, accoglienza notturna, incontri nelle scuole e nelle parrocchie, comunicazione, organizzazione eventi, inserimento dati e amministrazione.

La proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative della Quaresima della Diocesi che ha come tema: “La tua mano non sia tesa per prendere e poi chiusa nel restituire. (Sir. 4, 31)”. Gli incontri saranno tenuti dagli operatori della Caritas che approfondiranno le tematiche legate al colloquio di primo ascolto, al progetto educativo, alla vulnerabilità, alle persone senza dimore, alla situazione dei migranti e richiedenti asilo, alle motivazioni del servizio.

Il programma: Manifesto incontri Sanremo 2019

Per iscrizioni ed informazioni: tel. 0184.505759 – 0184.541111, www.caritasventimigliasanremo.org