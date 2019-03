Quando l’equitazione dà spettacolo: ad Arma di Taggia arriva la quinta edizione di “Barrel on the Beach”

Taggia. La quinta edizione di “Barrel on the Beach”, gare di monta western, andrà in scena ad Arma di Taggia dal 12 al 14 aprile, dalle 10 alle 19.

Con una pausa tra una categoria e l’altra, si disputeranno le gare di Pole Bending e Barrel Racing. Ogni giorno a conclusione ci saranno le premiazioni. L’evento unisce passione per il cavallo ed etica sportiva. Il Barrel Racing, tradotto letteralmente “corsa del barilotto” è una specialità equestre. I tre barili devono essere posti ai vertici di un triangolo isoscele a una distanza di sicurezza di almeno sei metri dallo steccato. Il tempo parte quando il naso del cavallo attraverserà la linea d’arrivo. Al segnale dello starter, il concorrente dovrà correre al barile sulla sua destra, girargli intorno, completare un giro completo di circa 360° e dirigersi verso il secondo barile, ed infine completare il percorso roteando al terzo e ultimo barile per correre all’arrivo.

Il Pole Bending è una gara contro il tempo dove vengono messe in risalto le doti di velocità ed agilità del cavallo.Bisogna eseguire un percorso a slalom costituito da sei paletti disposti in linea retta ad una distanza di 6,40 metri l’uno dall’altro. Il cavaliere deve galoppare fino al paletto più lontano, girarsi di 180° e compiere uno slalom fino al paletto più vicino alla linea di partenza, rigirarsi di 180° e nuovamente compiere uno slalom fino al paletto più lontano e velocemente galoppare fino alla linea di partenza-uscita.

Davide Bandino, appassionato di monta americana e veterano di specialità, da cinque anni ormai è organizzatore di una delle manifestazioni più suggestive inerenti le specialità di Pole Bending e Barrel Racing. Una competizione di tre giorni che guarda da lontano i soliti campi gara: appassionati e atleti del settore provenienti da svariati paesi d’Europa e oltre oceano vengono catapultati in un mix di sfide emozionanti, sano agonismo e adrenalina all’interno di uno scenario unico nel suo genere. E sì perché è qui la formula magica della notorietà di Barrel on the Beach: una distesa di sabbia bianca diventa un’arena dove sfidarsi accompagnati dal ritmo delle onde del mare; il tutto ovviamente contornato da un montepremi da capogiro: 40.000,00 euro in denaro e un super premio finale assodato ad ogni disciplina. Quest’anno in palio verrà messa una Fiat 500 per il primo classificato del Barrel Racing e uno scooter People 125 per il primo classificato del Pole Bending.