Psr, Mai: “1 milione e 800mila euro per interventi relativi alla trasformazione dei prodotti agricoli”

Genova. È stato approvato il bando relativo alla misura 4.2 del Programma di Sviluppo Regionale che mette a disposizione 1.825.980,55 euro a supporto della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli.

“Si tratta di un aiuto importante per lo sviluppo della filiera agricola ligure – spiega l’assessore all’Agricoltura, Stefano Mai – I fondi andranno a sostenere gli imprenditori per gli interventi relativi alla trasformazione dei prodotti agricoli e nella promozione degli stessi”.

Le risorse previste nel bando che si aprirà l’11 marzo per chiudersi il 30 aprile, si vanno a sommare ai circa 10 milioni di euro già erogati alle imprese aggiudicatarie. “Con un bando del 2015, poi perfezionato nel 2016, abbiamo già erogato circa 9.844.000 euro che hanno supportato le aziende con successo – prosegue l’assessore Mai – Con questo nuovo bando sarà possibile per le imprese trovare ulteriori fondi per supportare il processo di innovazione ed essere più competitive”.

A breve, come precisa l’assessore Mai, sarà trasmessa la richiesta ufficiale alla Commissione europea per una rimodulazione finanziaria dei fondi del PSR. “Stiamo predisponendo la documentazione per fare la richiesta ufficiale alla Commissione europea per la modifica del piano finanziario del PSR e aumentare significativamente le risorse dedicate anche a questo bando” - conclude.