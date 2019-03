Promozione, squalificato per sei giornate Luca Fiuzzi del Taggia

Imperia. Il giudice sportivo ha squalificato per il girone A di Promozione Luca Fiuzzi (Taggia) per sei giornate in quanto espulso perché “a gioco fermo, si avvicinava ad un calciatore avversario, colpendolo con una testata alla testa di media intensità, senza conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpiva nuovamente con un calcio di media intensità a livello del ginocchio, senza conseguenze lesive”.

Matteo Stella (San Stevese) e Diego Kruja (Mignanego) sono stati fermati per due gare.

Una partita di stop per Elvis Metalla (Arenzano), Matteo Calandrino, Federico Piazza (Dianese e Golfo), Armando Miceli, Alessio Negro (Ospedaletti), Massimiliano Grandi, Matteo Cutellè (San Stevese), Andrea Camogli (Varazze Don Bosco), Luca Spadoni (Legino), Paolo Montecucco (Serra Riccò), Luca Angius (Voltrese Vultur) e Manuel Prestia (Vallescrivia).

Osvaldo Arecco, allenatore del Serra Riccò, non potrà sedere in panchina per una giornata. Alfio Tibaldi, dirigente del Mignanego, è stato inibito fino al 25 aprile. Roberto Arboscello, dirigente del Legino, è stato inibito fino al 28 marzo.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

20 reti: L. Anselmo (Bragno)

19 reti: Akkari (Sestrese)

18 reti: Miceli (Ospedaletti)

13 reti: Burdisso (Dianese e Golfo)

11 reti: Fassone (Vallescrivia)

10 reti: Mancini (Arenzano), A. Rocca (Loanesi San Francesco)

9 reti: Romeo (Arenzano/Bragno), Boggiano (Voltrese Vultur), Daddi (Loanesi San Francesco)

8 reti: Grabinski (Arenzano), Scappatura (Ospedaletti), Rovella, Botti (Taggia), Draghici (Serra Riccò)

7 reti: Sofia, D. Vallerga (Celle Ligure), Murabito (Legino)

6 reti: Balestrino (Voltrese Vultur), F. Sturaro (Ospedaletti), Cuneo (Taggia), Zani (Sestrese), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Cafferata (Sestrese), Grassi (Mignanego)

5 reti: Torra (Bragno), Salis (Legino), Tarantola (Taggia), Canu (Dianese e Golfo), Di Lorenzo, Castello (Loanesi San Francesco), Cutellè (San Stevese), Perrone (Varazze Don Bosco)

4 reti: Fantoni (Ceriale), Traverso (Vallescrivia), Poggioli (Serra Riccò), Garassino (Loanesi San Francesco), Termini (Voltrese Vultur), A. Numeroso (Dianese e Golfo), G. Paini, Guerrieri (Varazze Don Bosco), Guirat (Taggia), A. Anselmo (Arenzano)

3 reti: Greco, Brignoli (Dianese e Golfo), Rambaldi, De Flaviis, Russo, El Kamli (San Stevese), Gerbasi (Taggia), Gagliardi, L. Baroni (Varazze Don Bosco), Metalla, Pereyra, Damonte, Rusca (Arenzano), Sattin, Mereto (Sestrese), Espinal, Al. Negro, Gambacorta (Ospedaletti), Schirru, Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), Zizzini (Bragno), Limonta (Voltrese Vultur), Bianchi, F. Re (Serra Riccò), Condorelli (Loanesi San Francesco)

2 reti: Molon (Vallescrivia), Fiuzzi, Ravoncoli (Taggia), F. Burdo, Ennaouy, Rizzo (Serra Riccò), Giguet, An. Piombo, Alò (Celle Ligure), Nocentini, Pinna, Savaia (Mignanego), Crudo, Stamilla, Lanteri (San Stevese), F. Insolito, Prinzi, Antonelli (Loanesi San Francesco), Federici, Piroli, Camara, M. Raso (Sestrese), Alasia (Ospedaletti), Colli, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Mombelloni (Bragno), Di Mario, Tomao, Dominici (Ceriale), Sulla, Minardi (Varazze Don Bosco), Pereyra (Arenzano), Semperboni, Spadoni (Legino), Ferrari, Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Gentile, G. Insolito, Pisano, Leo (Loanesi San Francesco), Lanzalaco, Rolando (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Bondelli, Brema, Cadenasso (Mignanego), Piccolo, E. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Gazzo, Poggioli, Bortolini (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Michero, Gloria, Cutuli, Ricotta, Licata (Ceriale), Angius, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito, O. Rampini, F. Baroni, Fazio, G. Maralino, Camogli (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, Piazza, Mrahi (Dianese e Golfo), Orcino, Casali, Damonte, E. Rampini, Camara, Termini, Fiorito (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Matranga, El Atiki, Torre, Prestia (Vallescrivia), Pili, Majid, Morielli, Balbi (Legino), Gallo, Pesco, Rosso, Salmaso, Minghinelli (Taggia), Pizzorni, Stefanzl (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, G. Brizio (San Stevese), Ansaldo, Gjoka, Di Sisto, Stilo (Sestrese), Cadenazzi, Ambesi, Ventre, Cassini (Ospedaletti), Vassallo (Bragno)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur), Al. Negro (pro Vallescrivia), Ferrada (pro Celle Ligure).