Promozione, il Taggia soccombe a Vallescrivia

Taggia. Domenica il Taggia ha perso in casa per 0-2 contro Vallescrivia.

La partita era valida per la 25esima giornata del girone A di Promozione. Giornata negativa per il Taggia che scende così in classifica ritrovandosi con 43 punti. Domenica 24 marzo alle 15 giocherà in casa del Serra Riccò.

Promozione – 25esima giornata

Taggia-Vallescrivia 0-2

Taggia: Pronesti, Ravoncoli, Di Fabrizio, Tarantola, Minghinelli, Mangione, Salmaso, Rosso, Rovella, Cuneo, Pinasco. A disposizione (Prato, Fiorillo, Coluccio, V. Gallo, Ferrigno, Morselli). Allenatore: Maiano

Vallescrivia: Secondelli, Matranga, El Atiki, Martino, Maisano, Rejabi, Raschellà, Leto, Traverso, Fassone, Molon. Allenatore: Fragalà

Arbitro: Fontana di Savona